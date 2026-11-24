Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,46 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 513,875 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 759,51 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 23.11.2026 auf 34,56 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +77,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) bezifferte sich zuletzt auf 29,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at