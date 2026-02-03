Ahold Delhaize Aktie
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse ASX ausgeführt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 27,34 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 365,764 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 231,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 28,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
