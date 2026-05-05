EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 22,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,396 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172,00 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 04.05.2026 auf 39,13 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) bezifferte sich zuletzt auf 34,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at