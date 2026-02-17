EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 21,21 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,141 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 866,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 86,63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 34,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at