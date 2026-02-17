Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg? 17.02.2026 10:11:40

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 21,21 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,141 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 866,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 86,63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 34,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten