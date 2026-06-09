EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie gebracht.

Am 09.06.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,45 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hat, hat nun 466,275 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (35,37 EUR), wäre die Investition nun 16 492,16 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 64,92 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 31,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at