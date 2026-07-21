Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lukratives Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 21.07.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,53 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 317,209 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 35,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 413,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,13 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Ahold Delhaize (Ahold) betrug jüngst 31,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com