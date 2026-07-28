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Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Profitabler Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg? 28.07.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 25,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,883 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,89 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 27.07.2026 auf 34,22 EUR belief. Mit einer Performance von +32,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 29,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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