Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Profitabler Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?
|
28.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 25,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,883 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,89 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 27.07.2026 auf 34,22 EUR belief. Mit einer Performance von +32,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 29,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|35,03
|2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.