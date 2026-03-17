Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Ahold Delhaize (Ahold)-Investition
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17.03.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,55 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 463,977 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (42,25 EUR), wäre das Investment nun 19 603,01 EUR wert. Damit wäre die Investition um 96,03 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 36,43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com