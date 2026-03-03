Ahold Delhaize Aktie

Frühes Investment 03.03.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,05 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,328 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,50 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 02.03.2026 auf 41,32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,50 Prozent gesteigert.

Ahold Delhaize (Ahold) war somit zuletzt am Markt 35,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

