Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Lohnender Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg? 14.07.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,39 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,257 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 1 005,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,59 Prozent gestiegen.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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10.07.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
06.07.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
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