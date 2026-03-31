EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,49 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,756 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 40,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 285,81 EUR wert. Mit einer Performance von +28,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at