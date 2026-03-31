Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Profitables Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
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31.03.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,49 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,756 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 40,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 285,81 EUR wert. Mit einer Performance von +28,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
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