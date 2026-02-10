EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX Handel mit dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,18 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,314 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (34,53 EUR), wäre die Investition nun 148,96 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,96 Prozent angewachsen.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at