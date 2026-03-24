EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,943 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 40,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,89 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,89 Prozent angezogen.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 34,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at