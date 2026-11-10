Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2026 10:03:31
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende stand die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an diesem Tag bei 26,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,738 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 34,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,81 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,81 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 29,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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