EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,63 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 361,925 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 357,22 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 12.10.2026 auf 31,38 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,57 Prozent zugenommen.

Ahold Delhaize (Ahold) war somit zuletzt am Markt 27,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at