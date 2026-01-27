Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize (Ahold)-Investition im Blick 27.01.2026 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,551 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 972,81 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 26.01.2026 auf 32,92 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,72 Prozent weniger wert.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 28,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

