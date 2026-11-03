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Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage 03.11.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie bei 35,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,965 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,03 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 063,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,37 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 28,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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