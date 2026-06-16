Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Performance unter der Lupe 16.06.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel wäre eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr heute wert

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel wäre eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr heute wert

Investoren, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,80 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,793 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,59 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 15.06.2026 auf 36,01 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 0,59 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 31,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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