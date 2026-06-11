Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Air Liquide-Performance im Blick 11.06.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Air Liquide gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,37 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 1,774 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 297,52 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 10.06.2026 auf 167,72 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 197,52 Prozent zugenommen.

Air Liquide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,21 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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