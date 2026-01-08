Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
08.01.2026 10:03:26
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 128,44 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,860 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 155,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 141,42 EUR wert. Mit einer Performance von +21,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 90,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|Air Liquide S.A.
|156,58
|-0,25%
