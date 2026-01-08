Air Liquide Aktie

Lukrativer Air Liquide-Einstieg? 08.01.2026 10:03:26

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Air Liquide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 128,44 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,860 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 155,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 141,42 EUR wert. Mit einer Performance von +21,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 90,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
