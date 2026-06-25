EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 131,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Air Liquide-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,302 Air Liquide-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 169,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 953,06 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,53 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 105,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at