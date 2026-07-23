EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Liquide-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Air Liquide-Aktie 132,96 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Air Liquide-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,752 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.07.2026 132,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 176,74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,93 Prozent zugenommen.

Alle Air Liquide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at