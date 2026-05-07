Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Rentable Air Liquide-Investition?
|
07.05.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 07.05.2021 wurde die Air Liquide-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 118,41 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,445 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 522,47 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 06.05.2026 auf 180,28 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,25 Prozent.
Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 103,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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