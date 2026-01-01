Air Liquide Aktie

Air Liquide-Investition 01.01.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Air Liquide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Air Liquide-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 156,92 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investierten, hätten nun 6,373 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (160,26 EUR), wäre die Investition nun 1 021,28 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 2,13 Prozent.

Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 92,63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

