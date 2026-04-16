EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Liquide-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Air Liquide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,62 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,788 Air Liquide-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.04.2026 2 767,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 187,16 EUR belief. Damit wäre die Investition um 176,77 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide belief sich zuletzt auf 108,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at