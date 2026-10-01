Air Liquide Aktie

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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Air Liquide-Investmentbeispiel 01.10.2026 10:03:17

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 59,27 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 16,873 Air Liquide-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 170,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 883,23 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,32 Prozent angezogen.

Air Liquide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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