Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Investment im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Anteile betrug an diesem Tag 116,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Air Liquide-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,859 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.04.2026 157,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 183,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,60 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 104,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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