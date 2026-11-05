Air Liquide Aktie

Air Liquide ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Rentable Air Liquide-Investition? 05.11.2026 10:03:20

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Air Liquide-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Air Liquide-Papier bei 153,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Air Liquide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,651 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 122,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 187,36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,02 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 116,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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30.10.26 Air Liquide Buy UBS AG
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