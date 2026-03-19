EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 65,21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,534 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Liquide-Papiers auf 170,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 261,65 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 161,65 Prozent.

Air Liquide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at