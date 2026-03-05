EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Air Liquide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Air Liquide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 136,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,316 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 172,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 260,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,09 Prozent vermehrt.

Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at