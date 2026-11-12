Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Investment
|
12.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 137,69 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,263 Air Liquide-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 192,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 395,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,56 Prozent vermehrt.
Air Liquide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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