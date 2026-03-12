Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
12.03.2026 10:03:19
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Air Liquide-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Anteile betrug an diesem Tag 109,92 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 90,977 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Air Liquide-Aktie auf 167,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 205,97 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,06 Prozent angezogen.
Air Liquide wurde am Markt mit 96,58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|Air Liquide S.A.
|170,50
|1,65%
