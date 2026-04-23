EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Air Liquide-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 174,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investierten, hätten nun 57,241 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 659,42 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 22.04.2026 auf 186,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide belief sich zuletzt auf 107,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at