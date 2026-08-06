Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Rentable Air Liquide-Anlage? 06.08.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,38 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 177,374 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 173,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 788,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 109,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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