EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Liquide-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Air Liquide-Aktie letztlich bei 132,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,757 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,61 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 04.02.2026 auf 168,58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 92,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at