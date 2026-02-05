Air Liquide Aktie

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

Lukrativer Air Liquide-Einstieg? 05.02.2026 10:03:18

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Liquide-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Air Liquide-Aktie letztlich bei 132,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,757 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,61 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 04.02.2026 auf 168,58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 92,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com



28.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital

Air Liquide S.A. 167,48 0,59%

Air Liquide S.A. 167,48 0,59% Air Liquide S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
