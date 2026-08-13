Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Anlage
|
13.08.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Air Liquide-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Air Liquide-Anteile an diesem Tag bei 159,76 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,626 Air Liquide-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 170,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,62 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 6,62 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 109,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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