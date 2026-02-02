EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Anlegern gebracht.

arGEN-X-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,90 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 9,174 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 456,88 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 30.01.2026 auf 703,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6 356,88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von arGEN-X betrug jüngst 43,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at