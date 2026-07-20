arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Frühes Investment
|
20.07.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem arGEN-X-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,000 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 752,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 016,00 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5 916,00 Prozent gestiegen.
Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 47,05 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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