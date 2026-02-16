arGEN-X Aktie

Lukrative arGEN-X-Investition? 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.

Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die arGEN-X-Aktie bei 346,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,852 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 450,09 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 13.02.2026 auf 708,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 20 450,09 EUR, was einer positiven Performance von 104,50 Prozent entspricht.

Insgesamt war arGEN-X zuletzt 43,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu arGEN-X N.V.

mehr Analysen
13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 arGEN-X Neutral UBS AG
13.01.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
