arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Lukrative arGEN-X-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die arGEN-X-Aktie bei 346,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,852 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 450,09 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 13.02.2026 auf 708,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 20 450,09 EUR, was einer positiven Performance von 104,50 Prozent entspricht.
Insgesamt war arGEN-X zuletzt 43,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|696,40
|-0,09%
