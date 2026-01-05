arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Profitables arGEN-X-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,01 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 908,265 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 723,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 657 402,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6 474,02 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 44,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.12.25