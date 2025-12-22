arGEN-X Aktie

Lukrativer arGEN-X-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das arGEN-X-Papier bei 359,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,781 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 046,16 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 19.12.2025 auf 735,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,62 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 45,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
