arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|
22.12.2025 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das arGEN-X-Papier bei 359,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,781 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 046,16 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 19.12.2025 auf 735,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,62 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 45,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu arGEN-X N.V.mehr Analysen
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
