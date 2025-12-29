EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.

arGEN-X-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die arGEN-X-Aktie bei 244,80 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,850 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 718,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 354,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,55 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 44,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at