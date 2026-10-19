arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Rentabler arGEN-X-Einstieg?
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades arGEN-X-Anteilen via Börse EBR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 711,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,405 arGEN-X-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 727,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 022,20 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,22 Prozent.
arGEN-X wurde am Markt mit 45,76 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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