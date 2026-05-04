arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Rentable arGEN-X-Anlage? 04.05.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren arGEN-X-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden arGEN-X-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die arGEN-X-Anteile bei 575,60 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,737 arGEN-X-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 160,53 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 30.04.2026 auf 668,00 EUR belief. Mit einer Performance von +16,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 arGEN-X Neutral UBS AG
01.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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