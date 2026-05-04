EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden arGEN-X-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die arGEN-X-Anteile bei 575,60 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,737 arGEN-X-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 160,53 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 30.04.2026 auf 668,00 EUR belief. Mit einer Performance von +16,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at