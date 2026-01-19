EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in arGEN-X-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.01.2023 wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 354,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,823 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 693,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 958,22 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,82 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich jüngst auf 42,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at