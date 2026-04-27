EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

arGEN-X-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,50 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,696 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 793,04 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 24.04.2026 auf 666,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5 693,04 Prozent vermehrt.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 41,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at