EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen

arGEN-X-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die arGEN-X-Anteile bei 258,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 38,640 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 815,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 506,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 215,07 Prozent gesteigert.

Am Markt war arGEN-X jüngst 51,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at