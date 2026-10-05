arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Lohnende arGEN-X-Anlage?
|
05.10.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen
arGEN-X-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die arGEN-X-Anteile bei 258,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 38,640 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 815,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 506,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 215,07 Prozent gesteigert.
Am Markt war arGEN-X jüngst 51,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|808,40
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.