EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit arGEN-X-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 339,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 0,295 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 180,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 613,80 EUR belief. Mit einer Performance von +80,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war arGEN-X jüngst 37,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at