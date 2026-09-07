arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Langfristige Performance
|
07.09.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 290,40 EUR wert. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,444 arGEN-X-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 893,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 077,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 207,71 Prozent zugenommen.
Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 55,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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