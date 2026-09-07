arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Langfristige Performance 07.09.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren arGEN-X-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 290,40 EUR wert. Bei einem arGEN-X-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,444 arGEN-X-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 893,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 077,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 207,71 Prozent zugenommen.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 55,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 arGEN-X Buy UBS AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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