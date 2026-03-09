arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|arGEN-X-Anlage
|
09.03.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
Das arGEN-X-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren arGEN-X-Anteile 555,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,005 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 202,74 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 06.03.2026 auf 622,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,03 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 38,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!