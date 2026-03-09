EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das arGEN-X-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren arGEN-X-Anteile 555,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,005 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 202,74 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 06.03.2026 auf 622,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,03 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 38,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at